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    Слуцкий высказался о невызове Дзюбы в сборную России

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    Бывший тренер «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий дал свой комментарий относительно невызова Артема Дзюбы в ряды национальной команды России.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «У меня самая сложная ситуация, потому что дружеские отношения и с Карпиным, и с Дзюбой. Можно рассматривать с разных точек зрения. Заслужил ли Дзюба вызов в сборную? Скорее всего, да. Высочайшая ли у него мотивация? Запредельная. Это исторический рекорд, который хочется установить. Были бы у него шансы? Конечно, и с Ираком, и Ираном. Усилил бы он игру сборной? Думаю, да. Это вот так сидит Артём и рассуждает. Имеет право.

    Как рассуждает Карпин? "Сказал, что старше 30 не беру, по-прежнему пытаюсь выстроить свою игру. У меня сформированы отношения внутри команды". Артём точно тот игрок, который эту историю может переформатировать. Не имеет значения, в каком качестве. Например, ему будет комфортнее и качественнее (Карпину, если не вызовет Дзюбу в сборную. — Прим. "Чемпионата"). Карпин имеет право на эту точку зрения, в других сборных тренера также не вызывают топовых игроков, потому что считают, что что-то пойдёт не так», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

    Напомним, в марте сборная России провела два товарищеских матча, в которых сыграла вничью с Ираном (1:1) и переиграла Ирак (2:0).

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