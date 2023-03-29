Карпин о матче сборной с блогерами: Если цель — собрать 20 тысяч на трибунах, давайте сыграем

Главный тренер сборной Россиивысказался о возможном проведении товарищеского матча с командой из

«Если мы говорим о популяризации и о цели собрать 20 тысяч на трибунах, то давайте сыграем.

Если о спортивной составляющей, то смысла в этом немного. Помимо ЦСКА, кажется, еще "Крылья Советов" играли со сборной блогеров. Знаете, как закончили? (»Крылья« победили 4:0 — прим.)», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

На прошлой неделе сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и одержала победу над Ираком (2:0).

Напомним, ранее стало известно, что сборная России может провести товарищеский матч с Китаем.