ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозеп КлотетКонтрафактный Пеп. «Торпедо» возглавил каталонский тренер-ноунейм
  • 08:55
    • Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Майами
    Все новости спорта

    Руанда — Бенин: смотреть онлайн в прямом эфире

    29.03.2023 в 16:00 начнется матч в квалификации Кубка Африки Руанда — Бенин

    Футбол Кубок Африки-2021 Календарь Кубка Африки
    В 16:00 29.03.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Руанда — Бенин.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Руанда и Бенин. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Бенин — Руанда 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Бенин»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Руанда — Бенин.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • После крутого камбэка «Локомотив» добьет ЦСКА
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • На своей территории «Колорадо» срубит прямого конкурента
  • «Колорадо» — «Миннесота». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Аргентинос Хуниорс» начнет без раскачки
  • «Аргентинос Хуниорс» — «Годой Крус». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 29 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Годой Крус
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  3.02
  • Прогноз на матч Финикс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Велес Сарсфилд
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Портленд — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры