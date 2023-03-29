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    Романцев предложил проверять судей на полиграфе перед началом матчей

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что арбитров надо проверять на полиграфе еще до матчей.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Вопрос не в бровь, а в глаз. Именно этот самый детектор и породил у народа сомнения в порядочности тех, кому доверено следить за соблюдением на поле футбольных законов.

    Ведь что думает простой болельщик: уж если высшее судейское руководство решилось на такой шаг, как проверка на детекторе, то значит не все чисто и среди ребят со свистком.

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    • Обычно в поисках истины за этот аппарат усаживают тех, чья порядочность подлежит сомнению.

    Вот я и подумал: может, тогда стоит проверять на нем судей не после матча, а еще до его начала?», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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