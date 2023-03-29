Маунт может перейти в «Баварию»

Полузащитник «Челси»может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По информации The Times, английского футболиста хочет подписать «Бавария».

Мюнхенский клуб на прошлой неделе возглавил Томас Тухель, который отлично знаком с возможностями Маунта по совместной работе в «Челси».

Новый главный тренер «Баварии» надеется, что руководство клуба договорится с лондонцами о трансфере 24-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что переговоры «Челси» и Маунта о новом контракте зашли в тупик. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Маунт провел в чемпионате Англии 23 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Маунта в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» может расстаться как минимум с 10 игроками.