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    Масалитин считает, что если «Газпром» захочет, то Семак возглавит сборную России

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    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение о работе Валерия Карпина на посту тренера сборной России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Когда человек приходит тренером в клуб или сборную, он пишет сразу два заявления: о зачислении и об увольнении. Когда его уволят, никто не знает. Если это по спортивным причинам — хорошо. Но если тренер слаб в подковёрной игре, что в России частое явление, то его могут убрать в любую секунду независимо от него. Карпин пришёл в сборную — он не хочет, чтобы в это кто-то влезал, он несёт за это ответственность как тренер. И главное — Карпин хочет быть независимым от всех чиновников. Он приходит и хочет передать своё мастерство и тренерское знание. А что он может передать? После тура команда собирается: кто в плохом настроении, кто в хорошем, кто с микротравмой. А через три дня — игра. Чему он может научить за эти три дня?

    Любое чиновничье место стоит определённых денег. К сожалению, в России так. Информация в интернете, уголовные дела. И Карпин за это чиновничье место не держится. Он пришёл отдать все свои знания. Он максималист, поэтому он не будет держаться за место, а отдаст себя всего. Захочет "Газпром" — поставят Семака в сборную. Даже не будут спрашивать у министра спорта и РФС — просто поставят Семака. Карпин не держится? А что ему держаться? Он пришёл давать результат, но не держаться за должность. Это бессмысленно, если тебя могут в любой момент снять», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

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