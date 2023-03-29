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    Малком рассказал об изучении русского языка

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    Нападающий «Зенита» Малком, который недавно получил российское гражданство, ответил на вопрос об изучении русского языка.

    Малком
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    Малком

    «За время в Петербурге я стал достаточно хорошо понимать язык. По крайней мере, когда слышу рядом русскую речь, многие вещи улавливаю без переводчика. Конечно, сложно пока самому говорить.

    Если в чём-то надо разобраться, переспрашиваю Вильяма Оливейру — он всегда приходит на помощь. Какие-то мысли могу изложить на русском. Может, я сделаю это с ошибками, но лучше так, чем ничего.

    На самом деле не хватает времени, чтобы взять и начать полноценно заниматься с преподавателем. Но и того багажа, который у меня есть, — его достаточно в повседневной жизни.

    В целом у меня есть предрасположенность к языкам: я знаю французский, испанский, мой родной португальский. Наверное, нескоро смогу свободно говорить по-русски, однако в целом уровень у меня неплохой», — приводит слова Малкома «Российская газета».

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