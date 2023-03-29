Дзюба отреагировал на признание лучшим игроком РПЛ в марте

Нападающий московскогоотреагировал на признание лучшим футболистом марта в российской Премьер-Лиге.

«Хочу всех поблагодарить за то, что голосовали за меня. Спасибо экспертам, кто отдал свой голос. Очень приятно. Спасибо, что признали лучшим игроком в марте.

Особенно хотел бы поздравить всех, кто за меня и всегда рядом. Они всегда поддерживают, сейчас все безумно счастливы. Сегодня порадуемся, а завтра будем стремиться к новым вершинам. Все только начинается, будем радовать вас и дальше», — сказал Дзюба в видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, форвард набрал 2 очка в голосовании легенд чемпионата России, 3 — в голосовании телеэкспертов и почте 48% в голосовании болельщиков.

В марте Дзюба провел 3 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу. Игрок пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года.