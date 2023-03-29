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    Дзюба отреагировал на признание лучшим игроком РПЛ в марте

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    Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на признание лучшим футболистом марта в российской Премьер-Лиге.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Хочу всех поблагодарить за то, что голосовали за меня. Спасибо экспертам, кто отдал свой голос. Очень приятно. Спасибо, что признали лучшим игроком в марте.

    Особенно хотел бы поздравить всех, кто за меня и всегда рядом. Они всегда поддерживают, сейчас все безумно счастливы. Сегодня порадуемся, а завтра будем стремиться к новым вершинам. Все только начинается, будем радовать вас и дальше», — сказал Дзюба в видео на своей странице в социальных сетях.

    Напомним, форвард набрал 2 очка в голосовании легенд чемпионата России, 3 — в голосовании телеэкспертов и почте 48% в голосовании болельщиков.

    В марте Дзюба провел 3 матча в РПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу. Игрок пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года.

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