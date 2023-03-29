Де Лигт: Я верю, что Тухель — тренер, который нам подходит

Защитникпрокомментировал увольнениес поста главного тренера немецкого клуба.

«Я не ожидал этого и был удивлен. Мы на втором месте в лиге, в четвертьфинале кубка и в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Те, кто отвечает за это, решают, кто будет тренером, но это была тяжелая пилюля, которую пришлось проглотить. Но я также верю, что Тухель — тренер, который нам подходит.

Я связался с ним, отправил ему сообщение и поблагодарил за все, чему он меня научил. Он действительно хотел видеть меня в клубе и был важен для меня.

Благодаря ему я сделал важные шаги в своем развитии за последние несколько месяцев», — приводит слова де Лигта Goal.

Напомним, что 24 марта руководство «Баварии» объявило об уходе Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера клуба и подписании Томаса Тухеля.