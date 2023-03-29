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    Бородюк назвал главную проблему россиян в «Зените»

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    Известный тренер Александр Бородюк считает, что в «Зените» есть серьезная зависимость от бразильских футболистов.

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    «Конечно, она есть. Когда два‑три бразильца выпадают или Барриос, допустим, сразу возникают проблемы.

    Но что здесь говорить? Это философия и стратегия клуба. Они выбрали такой путь, чтобы у них играли сильные иностранцы и приносили им результаты. Какие вопросы могут быть?

    Та половина россиян, которая там есть, их, наверное, это устраивает. Поэтому они не прогрессируют.

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    • Россияне соглашаются на роль в ротации? Да. Соглашаются на ротацию, соглашаются сидеть в запасе. Но у каждого футболиста свой путь, он сам выбирает, что ему лучше.

    Повторюсь, это их решение и решение "Зенита". Если есть результат, значит это оправдано», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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