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    Сон Хын Мин: Конте помог мне расти, я всегда буду ему благодарен

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    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался об увольнении Антонио Конте с поста главного тренера команды.

    Сон Хын Мин и Антонио Конте
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    Сон Хын Мин и Антонио Конте

    «Я сожалею из-за Конте и чувствую ответственность за его уход. Я должен был играть лучше, он тренер мирового класса.

    Антонио помог мне и всему клубу расти. Я всегда буду ему благодарен», — цитирует корейца журналист Альфредо Педулла.

  • Официально: «Тоттенхэм» уволил Конте
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    • Напомним, что 27 марта руководство «шпор» отправило Конте в отставку. «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 49-ю очками в активе.

    В нынешнем сезоне Сон Хын Мин провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

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