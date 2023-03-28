Сон Хын Мин: Конте помог мне расти, я всегда буду ему благодарен

Нападающийвысказался об увольнениис поста главного тренера команды.

«Я сожалею из-за Конте и чувствую ответственность за его уход. Я должен был играть лучше, он тренер мирового класса.

Антонио помог мне и всему клубу расти. Я всегда буду ему благодарен», — цитирует корейца журналист Альфредо Педулла.

Напомним, что 27 марта руководство «шпор» отправило Конте в отставку. «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 49-ю очками в активе.

В нынешнем сезоне Сон Хын Мин провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.