Рамирес заявил о желании остаться в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара»прокомментировал информацию о том, что он может перейти в один из турецких или венгерских клубов.

«На данный момент я не знаю ни о каком интересе ко мне со стороны турецких и венгерских клубов. Может, мои агенты в курсе этого. Но у меня нет никакой информации об этих слухах.

Я хочу остаться в "Краснодаре" и сосредоточиться на выступлениях за эту команду и дальше. Это мой текущий клуб. В будущем посмотрим, что может произойти», — приводит слова эквадорского футболиста Sport24.

В текущем сезоне Рамирес провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.