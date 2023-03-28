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    Рамирес заявил о желании остаться в «Краснодаре»

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    Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал информацию о том, что он может перейти в один из турецких или венгерских клубов.

    Кристиан Рамирес
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    Кристиан Рамирес

    «На данный момент я не знаю ни о каком интересе ко мне со стороны турецких и венгерских клубов. Может, мои агенты в курсе этого. Но у меня нет никакой информации об этих слухах.

    Я хочу остаться в "Краснодаре" и сосредоточиться на выступлениях за эту команду и дальше. Это мой текущий клуб. В будущем посмотрим, что может произойти», — приводит слова эквадорского футболиста Sport24.

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    • В текущем сезоне Рамирес провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

    «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.

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