Рахимов об игре сборной России: В целом все не очень хорошо

Известный тренерраскритиковал игру сборнойв товарищеском матче с(2:0).

«Восторженных эмоций, наверное, не будет. Мы не выглядели на том уровне, когда можем показать, что способны конкурировать с хорошими командами из Европы. Футбол, который мы показали, мягко говоря, не был выдающимся.

Разве что весь второй тайм был неплохой. Присутствовали определенные положительные моменты. Но в целом все не очень хорошо.

Наверное, есть объективные причины. Тренерский штаб хотел просмотреть большое количество игроков. Поэтому было много перестановок», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что сборная России может провести товарищеский матч с Китаем.