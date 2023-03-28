ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио Конте Обреченный союз. Как «Тоттенхэм» Конте стал «токсичным»
  • 09:42
    • Сборная Словакии не будет вызывать игроков из КХЛ на ЧМ-2023
  • 09:07
    • Защитник «Тоттенхэма» получил серьезную травму
  • 07:00
    • Александрова на отказе соперницы вышла в 1/4 финала турнира в Майами
  • 23:46
    • Сербия победила Черногорию в отборе Евро-2024, Венгрия разобралась с Болгарией
  • 23:43
    • Нидерланды в большинстве разгромили Гибралтар в отборе Евро-2024
    Все новости спорта

    Погребняк: У «Спартака» нет даже мизерного шанса побороться с «Зенитом» за титул

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Ростов Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что «Ростов» и «Спартак» не помешают «Зениту» занять первое в российской Премьер-лиге.

    Павел Погребняк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Погребняк

    «Если все еще несколько раз скажут, что "Зенит" уже чемпион, то, может быть, они еще несколько матчей проиграют — и интрига вновь появится.

    Сейчас у питерской команды присутствует некий дисбаланс — в игре наблюдается стагнация. Но это большая команда, которая однозначно вернется на свой путь к успеху.

  • Сыграли за «Спартак». Армейцы притормозили «Зенит» на пути к титулу
  • Историческая победа красно-синих над «Зенитом» — в нашем обзоре прессы
  • 20/03/2023

    • Не думаю, что у "Спартака" и "Ростова" есть даже мизерный шанс побороться с "Зенитом" за чемпионство в этом году. Посмотрим, что будет в следующем сезоне», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров, опережая «Ростов» на семь очков, а «Спартак» — на восемь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Немцам победы не видать!
  • Германия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Клетчатые» переиграют Турцию
  • Турция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Отберет ли Шотландия очки у Испании?
  • Шотландия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.96
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Хачанов — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алькарас — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры