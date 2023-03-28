Погребняк: У «Спартака» нет даже мизерного шанса побороться с «Зенитом» за титул

Бывший нападающий сборной Россиисчитает, чтоне помешаютзанять первое в российской Премьер-лиге.

«Если все еще несколько раз скажут, что "Зенит" уже чемпион, то, может быть, они еще несколько матчей проиграют — и интрига вновь появится.

Сейчас у питерской команды присутствует некий дисбаланс — в игре наблюдается стагнация. Но это большая команда, которая однозначно вернется на свой путь к успеху.

Не думаю, что у "Спартака" и "Ростова" есть даже мизерный шанс побороться с "Зенитом" за чемпионство в этом году. Посмотрим, что будет в следующем сезоне», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров, опережая «Ростов» на семь очков, а «Спартак» — на восемь.