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    Паратичи об увольнении Конте: Решение, которое мы приняли, было правильным для всех

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    Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи прокомментировал увольнение главного тренера Антонио Конте.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Мы знаем, насколько трудным был этот сезон лично для него, Джан Пьеро Вентроне и Джанлука Виалли умерли, а затем он перенёс операцию. Клуб оказывал ему большую поддержку, мы сблизились, но затем приняли решение по обоюдному согласию. Думаю, что решение, которое мы приняли, было правильным для всех», — приводит слова Паратичи официальный сайт клуба.

    Антонио Конте был уволен со своего поста 27 марта. Он возглавлял первую команду «шпор» с лета 2021 года.

    «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками на счету.

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