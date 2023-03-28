Паратичи об увольнении Конте: Решение, которое мы приняли, было правильным для всех

Спортивный директор «Тоттенхэма»прокомментировал увольнение главного тренера

«Мы знаем, насколько трудным был этот сезон лично для него, Джан Пьеро Вентроне и Джанлука Виалли умерли, а затем он перенёс операцию. Клуб оказывал ему большую поддержку, мы сблизились, но затем приняли решение по обоюдному согласию. Думаю, что решение, которое мы приняли, было правильным для всех», — приводит слова Паратичи официальный сайт клуба.

Антонио Конте был уволен со своего поста 27 марта. Он возглавлял первую команду «шпор» с лета 2021 года.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками на счету.