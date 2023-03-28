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    Кулушевски об увольнении Конте: Всегда обидно когда кто-то уходит

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски прокомментировал увольнение главного тренера команды Антонио Конте.

    Деян Кулушевски
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    Деян Кулушевски

    «Всегда обидно, когда кто-то, с кем ты работаешь и сближаешься, уходит. Но жизнь продолжается, и нужно просто двигаться дальше. У нас осталось десять игр, и мы должны сделать всё возможное, чтобы попасть в четвёрку лучших.

    Конте играл важную роль. Я многому у него научился и всегда буду помнить его, но сейчас в команде остался его помощник, которого я хорошо знаю. Посмотрим, кто придёт в следующем сезоне. Мне нравятся город и клуб.

    Надеялся ли, что Конте останется? Это не я решаю. Кто бы ни был тренером, мы примем его и будем играть за него и за остальных. Сейчас клуб принял такое решение, потому что счёл его наилучшим, и мы, игроки, его поддерживаем», — сказал Кулушевски Fotbollskanalen.

  • Официально: «Тоттенхэм» уволил Конте
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    • «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 49-ю очками в активе. «Шпоры» вылетели на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от «Милана» (0:1 и 0:0).

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