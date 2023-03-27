ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» в четвертом матче серииСКА, «Авангард» и «Ак Барс» вышли в финал конференций, «Локо» и ЦСКА рубятся дальше
  • 09:06
    • Сборная России может провести товарищеский матч с Китаем
  • 07:14
    • Грачева завершила подачу заявления на французское гражданство
  • 07:00
    • Медведев на отказе соперника вышел в 1/8 финала турнира в Майами
  • 00:40
    • Официально: «Тоттенхэм» уволил Конте
  • 00:20
    • Алькарас справился с Лайовичем на турнире в Майами
    Все новости спорта

    Ван Перси оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал
    Бывший нападающий «Арсенала» Робин ван Перси считает, что «канониры» смогут выиграть АПЛ в этом сезоне.

    Робин ван Перси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Робин ван Перси

    «В этот момент сезона важно каждое очко. У "Арсенала" было несколько сложных матчей, в которых они брали три очка. Именно так играют чемпионы, и они доказывают это.

    Но в концовке сезона всегда приходится труднее всего. Наблюдать за этим будет интересно, но лично мне кажется, что 'Арсенал' все же выиграет АПЛ. Этого не случалось уже давно, поэтому я буду рад, если они добьются этого», — приводит слова ван Перси Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    По итогам 28 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 69 баллов и опережает идущий следом «Манчестер Сити» на восемь пунктов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия должна победить Черногорию
  • Черногория — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • В Ярославле ЦСКА закроет все вопросы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Справится ли Франция с Ирландией в гостях?
  • Ирландия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ирландия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры