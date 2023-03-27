Ван Перси оценил шансы «Арсенала» на чемпионство

Робин ван Перси Фото: globallookpress.com
«В этот момент сезона важно каждое очко. У "Арсенала" было несколько сложных матчей, в которых они брали три очка. Именно так играют чемпионы, и они доказывают это.
Но в концовке сезона всегда приходится труднее всего. Наблюдать за этим будет интересно, но лично мне кажется, что 'Арсенал' все же выиграет АПЛ. Этого не случалось уже давно, поэтому я буду рад, если они добьются этого», — приводит слова ван Перси Sky Sports.
По итогам 28 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 69 баллов и опережает идущий следом «Манчестер Сити» на восемь пунктов.