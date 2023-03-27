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    Масалитин сравнил Пиняева с Аршавиным

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    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о прогрессе молодого нападающего сборной России и «Локомотива» Сергея Пиняева.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Если говорить о таланте Пиняева, то тут его можно сравнить с Аршавиным — небольшого роста, хорошо использовал все свои качества. К Пиняеву будут привыкать. То, что он идёт в обводку — хорошо, но нужно сочетать эту обводку с командными действиями, чтобы это не отражалось плохо на команде. Нужно вспомнить его первых тренеров, потому что они заложили эту основу, нашли его сильные стороны и развили их. Не зря он тренировался с "Манчестер Юнайтед". Всё это вкупе дало этот прогресс. Его очень хорошо выдерживал в "Крыльях" Осинькин. Выпускал на 10-15-20 минут, потом, когда Сергей освоился, давал побольше времени, а с отъездом Зиньковского получил место в составе. Теперь удачно перебрался в "Локомотив" — проявляет себя там.

    Раньше был дворовой футбол, когда выходишь во двор, бросаешь мячик и играешь. Обыграл пятерых, подождал и снова обыграл — и тебе слова никто не скажет. Можешь обыгрывать — обыгрывай, можешь пас отдать — отдай пас. Такие нестандартные игроки, как Пиняев, должны появляться. А задача тренера, Карпина, Галактионова, Осинькина — его нестандартные качества воплотить в командные взаимодействия», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

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