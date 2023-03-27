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    Канчельскис — Дюкову: Поезжай в регионы, посмотри, как у нас футбол умирает, как его убивают

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    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что президент РФС Александр Дюков провел встречу с членами совета директоров «Спартака».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Удивляет такое. Пускай тогда Дюков с каждой командой встречается, а не только со "Спартаком". Пускай приезжает и встречается. Если такое произошло с одной командой, то тогда давай встречайся со всеми клубами и рассказывай, что у нас все хорошо. У нас "Спартак" особенная команда, что ли? Получается, что так.

    Поезжай в регионы, посмотри, как у нас футбол умирает, как его убивают, а потом будешь рассказывать на всю страну, как у нас все хорошо. Что творится в регионах? Да ничего! Уничтожают команды, убивают клубы. Этим надо заниматься, а не встречаться со Спартаком», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

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