Канчельскис заявил, что вскоре возглавит клуб из Европы или Азии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»заявил, что в ближайшее время возобновит тренерскую деятельность.

«Во время перерыва на матчи сборных, в четверг, я летал на переговоры с одним из клубов.

Команда из Европы или Азии пока сказать не могу, но скоро мы вместе дойдем до конечной точки и, дай бог, заключим соглашение.

Двигаемся step-by-step и только вперед. Ясность скоро уже наступит, и все узнают эту команду. А сейчас пока подождем-с», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Предыдущим клубом в тренерской карьере Канчельскиса была узбекский «Навбахор», в котором он работал с 2018 по 2020 год.