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    Канчельскис заявил, что вскоре возглавит клуб из Европы или Азии

    Футбол Футбол России
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что в ближайшее время возобновит тренерскую деятельность.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Во время перерыва на матчи сборных, в четверг, я летал на переговоры с одним из клубов.

    Команда из Европы или Азии пока сказать не могу, но скоро мы вместе дойдем до конечной точки и, дай бог, заключим соглашение.

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    • Двигаемся step-by-step и только вперед. Ясность скоро уже наступит, и все узнают эту команду. А сейчас пока подождем-с», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

    Предыдущим клубом в тренерской карьере Канчельскиса была узбекский «Навбахор», в котором он работал с 2018 по 2020 год.

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