начнут матч в 22:00 в квалификации Кубка Африки, 27.03.2023.

Последний матч между собой: Гвинея — Эфиопия 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Эфиопия»).

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