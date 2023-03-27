Дюков: Мотивацией Малкома и Клаудиньо было получение паспорта РФ, а не российского футбольного гражданства

Президент Российского футбольного союзавысказался о гипотетическом привлечении в национальную команду России натурализованных бразильцев из

«Я бы пока не смотрел на этот вопрос с точки зрения футбола. Малком и Клаудиньо приняли для себя решение выбрать гражданство Российской Федерации и стать гражданами. Это прежде всего. Будет ли их использовать тренер нашей сборной или нет, для этого надо ответить на два вопроса. Первый: смогут ли Малком и Клаудиньо получить именно наше футбольное гражданство? И второй: будет ли соответствовать уровень их игры критериям главного тренера сборной в тот момент, когда это произойдет?

Мы прорабатываем возможность. Но еще раз — прежде всего мотивацией было именно получение паспорта Российской Федерации, а не получение российского футбольного гражданства», — приводит слова Дюкова Sport24.

Напомним, Малком и Клаудиньо 24 февраля получили паспорта Российской Федерации.