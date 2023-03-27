ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеИрландия — Франция. Онлайн
  • 21:11
    • Ирландия — Франция: стартовые составы команд
  • 13:36
    • Путин поручил упростить использование Fan ID для инвалидов, пенсионеров и детей
    Все новости спорта

    Агент Баринова рассказал о переговорах о продлении контракта с «Локомотивом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Известный футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы Баринова, Жемалетдинова, Худякова и многих других игроков «Локомотива», рассказал о встрече с руководством клуба для обсуждения действующих контрактов игроков.

    Дмитрий Баринов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Баринов

    «Нагорных говорил, что у руководства клуба должна состояться встреча с агентством по контрактам игроков? Да, я могу подтвердить слова господина Нагорных, что на прошедшей неделе мы провели встречу со спортивным директором "Локомотива" Дмитрием Ульяновым, на которой обсуждался широкий спектр вопросов.

    Основной посыл встречи — решение совета директоров клуба сохранить и продолжить трудовые отношения и сотрудничество с футболистами нашего агентства, входящими в обойму основного состава, включая и молодых игроков.

    Обсуждался ли новый контракт Баринова? Мы ведём работу в выработке паритетного и взаимовыгодного соглашения по капитану и лидеру команды.

    Футболисты и мы прекрасно понимаем, что клубу очень важен весенний отрезок РПЛ. Я думаю, что ближе к концу сезона мы спокойно проведём работу по переподписанию контрактов наших игроков. Никакой спешки нет. Сейчас главное, чтобы ребята давали результат, а наша задача поддержать их и помочь им в этом», — приводит слова агента «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия должна победить Черногорию
  • Черногория — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • В Ярославле ЦСКА закроет все вопросы
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Справится ли Франция с Ирландией в гостях?
  • Ирландия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Черногория — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ирландия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Турция — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шотландия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Румыния — Беларусь
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры