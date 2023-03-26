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    Коло Туре высказал мнение о шансах «Арсенала» на победу в АПЛ

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    Экс-игрок «Арсенала» Коло Туре оценил шансы лондонской команды на победу в английской Премьер-лиге.

    Коло Туре
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    Коло Туре

    «Они выглядят как команда, которая может выиграть Премьер-лигу. Их качество на поле, их химия друг с другом. Они защищаются и атакуют вместе. Они вместе переживают и вместе наслаждаются победами. Я вижу эту семейную связь. Вы можете видеть, что это ребята, которые готовы сражаться друг за друга.

    Артета проделывает невероятную работу. То, что он делает в качестве молодого тренера, вдохновляет нас. Вы можете видеть энергию, которую он привносит в игру. Ему действительно повезло учиться у Гвардиолы.

    При этом "Арсеналу" нужно быть очень собранным, чтобы не упустить титул, потому что "Манчестер Сити" будет отдавать всё, что у них есть, до последней игры», — приводит слова Туре Sky Sports.

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