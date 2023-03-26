Марсело заявил, что Месси был самым сильным противником, с которым он когда-либо сталкивался

Экс-защитник, который сейчас выступает за бразильский, оценил игру нападающего

«Месси невероятен, это самый сильный соперник, с которым я когда-либо сталкивался. Мы все знаем, какими качествами он обладает.

Класико всегда было одним из лучших матчей для просмотра и игры. Мне посчастливилось участвовать в одной из лучших эпох класико», — цитирует The Athletic Марсело.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год. В составе клуба бразилец шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз Суперкубок страны, дважды Суперкубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.