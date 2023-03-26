Кузяев: Будет интересно сыграть с Ираком

Полузащитник сборнойподелился ожиданиями от товарищеского матча против

«Что знаю о сборной Ирака? Честно говоря, совсем немного. Судя по тому, что мы видели на разборе, это достаточно крепкая команда. К тому же, в этом году Ирак выиграл Кубок Наций Персидского залива, где обыграл Катар, Оман, Саудовскую Аравию. Будет интересно сыграть.

А так, на сборах общался с Антоном Зиньковским по поводу Ирака, и он сказал, что знает одного иракского игрока, который выступал в РПЛ в составе "Крыльев Советов" — Саффа Хадди», — цитирует Кузяева пресс-служба РФС.

Напомним, что 23 марта сборная России сыграла первый товарищеский матч против Ирана (1:1). 26 марта национальная команда встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Прогноз наших экспертов на этот матч можно посмотреть тут.