Киммих прокомментировал увольнение Нагельсмана

Полузащитникразочарован увольнениемс поста главного тренера немецкого клуба.

«Увольнение тренера всегда разочаровывает. Потому что это означает, что мы, игроки, не справились.

Безумная ситуация, но в конце концов футбол — это бизнес. Мало сердечности и мало любви», — приводит слова Киммиха France24.

Напомним, что после поражения от «Байера» (1:2) в матче 25-го тура Бундеслиги руководство «Баварии» решило уволить Нагельсмана. На его место назначен бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель.

«Бавария» располагается на 2-м месте в турнирной таблице Бундеслиги с 52 очками в активе.