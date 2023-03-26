Карпин сравнил азиатские и европейские сборные

Наставник сборной Россииответил на вопрос о дальнейших планах главной команды страны.

«Когда сыграем в следующий раз? Следующие окна ФИФА — июнь. Вы сами знаете разговоры про азиатский турнир. Но что будет — не знаю, посмотрим.

Кем-то из игроков доволен, кем-то очень доволен, кем-то недоволен, а кем-то очень недоволен. Со всеми по-разному.

Сравнить азиатские сборные с европейскими? Смотря с кем. По мне — Иран сильнее, например, Словакии и Словении. Есть команды сильнее, есть слабее. Как и везде. Будет ли легче выходить на ЧМ из Азии? Я не знаю, я не изучал. Если вдруг будет так, то легко точно не будет», — цитирует Карпина «Чемпионат».