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    Карпин сравнил азиатские и европейские сборные

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    Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о дальнейших планах главной команды страны.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Когда сыграем в следующий раз? Следующие окна ФИФА — июнь. Вы сами знаете разговоры про азиатский турнир. Но что будет — не знаю, посмотрим.

    Кем-то из игроков доволен, кем-то очень доволен, кем-то недоволен, а кем-то очень недоволен. Со всеми по-разному.

    Сравнить азиатские сборные с европейскими? Смотря с кем. По мне — Иран сильнее, например, Словакии и Словении. Есть команды сильнее, есть слабее. Как и везде. Будет ли легче выходить на ЧМ из Азии? Я не знаю, я не изучал. Если вдруг будет так, то легко точно не будет», — цитирует Карпина «Чемпионат».

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