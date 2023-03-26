Горецка об уходе Нагельсманна: Думаю, что это шок для всех

Полузащитник «Баварии»прокомментировал увольнениес поста главного тренера команды.

«Я бы солгал, если бы сказал, что на нас не повлияло то, что произошло в последние несколько дней. Я думаю, что это все еще трудно переварить. У нас были очень близкие отношения с Нагельсманном, мы провели с ним последние несколько лет.

Я думаю, что это шок для всех. Мы должны верить руководству нашего клуба, что они делают все возможное», — цитирует Sky Sports игрока.

«Бавария» уволила Нагельсманна 24 марта. Его преемником стал бывший наставник «Челси» Томас Тухель.