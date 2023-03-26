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    Ещенко о матче с Ираком: Надо выходить и играть достойно

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    Экс-футболист сборной России Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче национальной команды с Ираком.

    Андрей Ещенко
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    Андрей Ещенко

    «Какие-то наработки должны быть, просмотр игроков, которые недавно вызываются в сборную. Согласен, что неприятно, когда не обыгрываем Узбекистан и Таджикистан.

    Может, внутри сборной кто-то не хочет играть — непонятно. Надо выходить и играть достойно за честь страны. Если не хотят, то не надо играть. Надо как-то самим определяться, хотят они или нет.

    Люди смотрят и переживают, поэтому надо результатом и игрой их благодарить», — сказал Ещенко Чемпионату.

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    • В первом товарищеском матче сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1). Следующий матч команда проведет 26 марта с Ираком в Санкт-Петербурге. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут.

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