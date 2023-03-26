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    Де Кетеларе рассказал об адаптации после перехода в «Милан»

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    Полузащитник «Милана» Шарль Де Кетеларе заявил, что адаптация в новом клубе проходит не так, как ожидалось.

    Шарль Де Кетеларе
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    Шарль Де Кетеларе

    «Мои первые месяцы в клубе были разочаровывающими, в чём-то даже негативными. Это определённо не то, чего я ожидал после отличного сезона в "Брюгге". Но я не жалею о переходе в "Милан".

    Я рассчитывал, что стану более важным игроком. У разочарования есть множество причин: новая окружающая среда, более высокий уровень футбола, адаптация ко многим вещам, жизнь вне поля.

    Да, я получаю много критики, но не хочу на ней зацикливаться. В Бельгии я тоже получал много как положительных, так и отрицательных комментариев. В "Милане" комментарии были сначала положительными. а потом они стали отрицательными.

    Я никогда не позволю себе обращать много внимания на критику, однажды ситуация станет положительной. Многие товарищи по команде советовали мне не читать газеты

    Отсутствие голов? Конечно, это давит на меня, но сейчас я борюсь за место в составе. На данный момент я не думаю ни о чём другом», — приводит слова футболиста HLN.

    Де Кетеларе перешел в «Милан» из «Брюгге» летом 2022 года. Полузащитник провел 23 матча за итальянскую команду в нынешнем сезоне и отдал голевую передачу.

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