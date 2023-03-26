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    Аршавин: Карпина могут уволить, только если 0:5 будет

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    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался относительно предстоящего товарищеского матча между сборными России и Ирака.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Мне что‑то все равно. Я думаю, что сборная России в любом случае должна обыгрывать Ирак. А если она проиграет, то ничего не изменится. Карпина могут уволить, только если 0:5 будет, он тогда сам подаст в отставку.

    Думаю, что Россия спокойно обыграет Ирак и все будут говорить, что, мол, вот, мы на правильном пути. Но это ни о чем не говорит, потому что непонятно, где наш путь и будет ли дорога, — сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

    26 марта сборная России примет сборную Ирака в рамках товарищеского матча. Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Подробнее в их прогнозе.

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