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    Тухель ответил на вопрос о взаимоотношениях с Нагельсманом

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о взаимоотношениях с бывшим наставником немецкой команды Юлианом Нагельсманом.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Я, конечно, могу ему посочувствовать, но это не входит в мои обязанности. Свяжусь ли я с ним? Конечно, но не сразу. Я не хочу показаться неуважительным. Сейчас мне не поможет вариант, при котором я буду делать всё так же, как он.

    В какой-то момент наши пути пересекутся, и мы поговорим», — приводит слова Тухеля «твиттер» Bayern&Germany.

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    • 24 марта стало известно, что Юлиан Нагельсман покинет пост главного тренера «Баварии». Мюнхенцы занимают 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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