Тухель ответил на вопрос о взаимоотношениях с Нагельсманом

Главный тренервысказался о взаимоотношениях с бывшим наставником немецкой команды

«Я, конечно, могу ему посочувствовать, но это не входит в мои обязанности. Свяжусь ли я с ним? Конечно, но не сразу. Я не хочу показаться неуважительным. Сейчас мне не поможет вариант, при котором я буду делать всё так же, как он.

В какой-то момент наши пути пересекутся, и мы поговорим», — приводит слова Тухеля «твиттер» Bayern&Germany.

24 марта стало известно, что Юлиан Нагельсман покинет пост главного тренера «Баварии». Мюнхенцы занимают 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги.