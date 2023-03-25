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    Селюк: Сборной России нечего делать в Азии

    Футбол Сборная России Футбол России
    Известный агент Дмитрий Селюк высказался относительно возможного перехода Российского футбольного союза в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Матч с Ираном показал, что если бы он не был товарищеским, сборная России проиграла бы минимум в два мяча, а может, и в три. Поэтому в Азии не так просто выйти куда‑то. Я уже не говорю про какую‑то логистику. Делать нам там нечего.

    Мы видим, что сейчас (к международным стартам) допустили фехтовальщиков и боксеров. Идут разговоры о допуске к ОИ‑2024. Думаю, постепенно в УЕФА нас начнут допускать к международным официальным матчам. Я всегда верю, что спорт вне политики. Поэтому надеюсь, что и спортивные соревнования к России вернутся», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

    26 марта сборная России примет сборную Ирака в рамках товарищеского матча. Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Подробнее в их прогнозе.

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