Селюк: Сборной России нечего делать в Азии

Известный агентвысказался относительно возможного перехода Российского футбольного союза в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Матч с Ираном показал, что если бы он не был товарищеским, сборная России проиграла бы минимум в два мяча, а может, и в три. Поэтому в Азии не так просто выйти куда‑то. Я уже не говорю про какую‑то логистику. Делать нам там нечего.

Мы видим, что сейчас (к международным стартам) допустили фехтовальщиков и боксеров. Идут разговоры о допуске к ОИ‑2024. Думаю, постепенно в УЕФА нас начнут допускать к международным официальным матчам. Я всегда верю, что спорт вне политики. Поэтому надеюсь, что и спортивные соревнования к России вернутся», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

26 марта сборная России примет сборную Ирака в рамках товарищеского матча. Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Подробнее в их прогнозе.