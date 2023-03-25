Карпин: Матч с Ираком — самый важный из тех, что были с момента отстранения

Главный тренер сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Ираком.

«Матч с Ираком — самый важный из тех, что были с момента отстранения. Потому что мы играем дома впервые за полтора года.

Селихова в заявке не будет. Он приболел.

С Ираком проще. Они пять матчей провели с нынешним испанским тренером. Играют обычно 4-2-3-1 либо 5-3-1-1. Но в футбол не схемы играют. Информации намного больше, чем с Ираном. Команда хорошая, просто нам точно не будет.

Тренер Ирака сказал, что я лучший, кого он видел в чемпионате Испании? Здорово. Помню ли я его игроком? Не-а.

Микрофоны у скамейки? Первые две-три минуты буду помнить, потом забуду. Думаю, много хорошего услышите. Или плохого. Зависит от наших футболистиков», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

26 марта сборная России примет сборную Ирака в рамках товарищеского матча. Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Подробнее в их прогнозе.