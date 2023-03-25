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    Карпин: Матч с Ираком — самый важный из тех, что были с момента отстранения

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Ираком.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Матч с Ираком — самый важный из тех, что были с момента отстранения. Потому что мы играем дома впервые за полтора года.

    Селихова в заявке не будет. Он приболел.

    С Ираком проще. Они пять матчей провели с нынешним испанским тренером. Играют обычно 4-2-3-1 либо 5-3-1-1. Но в футбол не схемы играют. Информации намного больше, чем с Ираном. Команда хорошая, просто нам точно не будет.

    Тренер Ирака сказал, что я лучший, кого он видел в чемпионате Испании? Здорово. Помню ли я его игроком? Не-а.

    Микрофоны у скамейки? Первые две-три минуты буду помнить, потом забуду. Думаю, много хорошего услышите. Или плохого. Зависит от наших футболистиков», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

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