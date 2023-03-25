Бояринцев назвал условие, при котором Россия уверенно обыграет Ирак

Экс-футболиствысказался относительно предстоящего товарищеского матча между сборными России и Ирака.

«Если мы забьем быстрый гол, то обыграем Ирак уверенно. Если в первые 10-15 минут будет тяжело забить, то игра может опять превратиться в тягомотину. Ирак, думаю, будет играть вторым номером. А позиционную оборону всегда тяжело вскрывать. Так что игра может закончиться нулевой ничьей», — приводит слова Бояринцева «КП Спорт».

26 марта сборная России примет сборную Ирака в рамках товарищеского матча. Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Подробнее в их прогнозе.