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    Капитан сборной Ирака оценил уровень футбола в России

    Футбол Футбол России
    Капитан сборной Ирака Али Аднан оценил уровень футбола в России. Футболист выступает за «Рубин» в Первой лиге.

    Али Аднан
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    Али Аднан

    «Сборная России — сильная команда, известная на европейском уровне. Что касается моей игры в "Рубине", я познакомился с российским футболом и российским уровнем соревнований. "Рубин" показывает хороший футбол, а россияне показывают высокий уровень

    По опыту, который я получил, уровень российского футбола очень высокий. Мне бы хотелось, чтобы завтра мы показали высокий уровень. Партнеры по сборной Ирака не были в России и ничего не знают о стране. Я им рассказываю, насколько мне комфортно играть в России», — цитирует Аднана РИА Новости.

    26 марта сборная России примет сборную Ирака в рамках товарищеского матча. Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Подробнее в их прогнозе.

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