Капитан сборной Ирака оценил уровень футбола в России

Капитан сборной Иракаоценил уровень футбола в России. Футболист выступает за «Рубин» в Первой лиге.

«Сборная России — сильная команда, известная на европейском уровне. Что касается моей игры в "Рубине", я познакомился с российским футболом и российским уровнем соревнований. "Рубин" показывает хороший футбол, а россияне показывают высокий уровень

По опыту, который я получил, уровень российского футбола очень высокий. Мне бы хотелось, чтобы завтра мы показали высокий уровень. Партнеры по сборной Ирака не были в России и ничего не знают о стране. Я им рассказываю, насколько мне комфортно играть в России», — цитирует Аднана РИА Новости.

26 марта сборная России примет сборную Ирака в рамках товарищеского матча. Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Подробнее в их прогнозе.