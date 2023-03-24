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    Юран: Важно понять, кто действительно хочет играть за сборную

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    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о решении главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать в национальную команду футболистов старше 30 лет.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я понимаю, почему такой состав в сборной России. Логично сейчас набирать информацию по игрокам, смотреть на возможные связки и изучать молодых игроков в сборной. В голове я лично держу два‑три года до нашего полноценного возвращения в официальные международные турниры. Поэтому в сборной сейчас играют до 30 лет, тренерский штаб рассчитывает на молодежь, которой сейчас немало в России.

    Им нужно показывать, что играть в сборной — это хорошо и важно. Конечно, хочется быстрого результата, чтобы мы всех выносили в несколько мячей, но важно строить команду. Также сейчас важно понять, кто действительно хочет играть за сборную. Не хочешь? Ну и играй в клубе, ничего страшного. Пусть за сборную играют те, кто хочет», — приводит слова Юрана Sport24.

    Напомним, вчера, 23 марта, сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).

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