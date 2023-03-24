Юран: Важно понять, кто действительно хочет играть за сборную

Бывший главный тренервысказался о решении главного тренера сборной Россиине вызывать в национальную команду футболистов старше 30 лет.

«Я понимаю, почему такой состав в сборной России. Логично сейчас набирать информацию по игрокам, смотреть на возможные связки и изучать молодых игроков в сборной. В голове я лично держу два‑три года до нашего полноценного возвращения в официальные международные турниры. Поэтому в сборной сейчас играют до 30 лет, тренерский штаб рассчитывает на молодежь, которой сейчас немало в России.

Им нужно показывать, что играть в сборной — это хорошо и важно. Конечно, хочется быстрого результата, чтобы мы всех выносили в несколько мячей, но важно строить команду. Также сейчас важно понять, кто действительно хочет играть за сборную. Не хочешь? Ну и играй в клубе, ничего страшного. Пусть за сборную играют те, кто хочет», — приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, вчера, 23 марта, сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).