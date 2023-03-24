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    Фабрицио Романо: Тухель в ближайшие часы подпишет контракт с «Баварией»

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    Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Томас Тухель станет новым главным тренером «Баварии».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    На этом посту Тухель заменит 35-летнего Юлиана Нагельсманна.

    «В ближайшие часы Тухель подпишет контракт с "Баварией". Соглашение будет рассчитано до июня 2025 года.

    В понедельник команда проведет первую тренировку под руководством нового тренера.

    И Тухеля не было сомнений, он хотел получить эту работу», — написало Романо в своих соцсетях.

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