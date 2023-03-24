Фабрицио Романо: Тухель в ближайшие часы подпишет контракт с «Баварией»

Известный журналистподтвердил, чтостанет новым главным тренером

На этом посту Тухель заменит 35-летнего Юлиана Нагельсманна.

«В ближайшие часы Тухель подпишет контракт с "Баварией". Соглашение будет рассчитано до июня 2025 года.

В понедельник команда проведет первую тренировку под руководством нового тренера.

И Тухеля не было сомнений, он хотел получить эту работу», — написало Романо в своих соцсетях.

«Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии после 25 туров. В четвертьфинале Лиги чемпионов мюнхенский клуб сыграет с «Манчестер Сити».