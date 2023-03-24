ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнКак гром с ясного неба. История неожиданного увольнения Нагельсманна из «Баварии»
  • 21:53
    • «Адмирал» переиграл «Ак Барс» и сократил счет в серии
  • 20:10
    • Рублев уверенно вышел в третий круг турнира в Майами
  • 20:05
    • «Бавария» объявила об уходе Нагельсмана и назначении Тухеля
  • 22:01
    • Сборные Швеции и Бельгии объявили составы на матч квалификации Евро-2024
    Все новости спорта

    Спортдиректор «Баварии» высказался об увольнении Нагельсмана

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал увольнение главного тренера команды Юлиана Нагельсмана.

    Юлиан Нагельсман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юлиан Нагельсман

    «Это было самое трудное решение за всё время моей работы в качестве члена спортивного совета. У меня были открытые, доверительные, дружеские отношения с Юлианом с первого дня.

    Я сожалею о расставании с ним. Но после тщательного анализа спортивного развития нашей команды, особенно учитывая результаты текущего года, и с учётом опыта второй половины предыдущего сезона, мы решили освободить его от обязанностей.

    Я очень благодарен Юлиану за то, что он сделал для клуба, и желаю ему всего наилучшего», — цитирует Салихамиджича пресс-служба клуба.

  • Стало известно, почему «Бавария» уволила Нагельсманна
  • Читайте по теме

    • Новым главным тренером стал Томас Тухель. «Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице с 52 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция имеет все, чтобы стартовать с победы
  • Франция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Покончит ли Бельгия с победной серией Швеции?
  • Швеция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сербы сделают результат в первом тайме
  • Сербия — Литва. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Гаске — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Даллас — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры