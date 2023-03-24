Спортдиректор «Баварии» высказался об увольнении Нагельсмана

Спортивный директорпрокомментировал увольнение главного тренера команды

«Это было самое трудное решение за всё время моей работы в качестве члена спортивного совета. У меня были открытые, доверительные, дружеские отношения с Юлианом с первого дня.

Я сожалею о расставании с ним. Но после тщательного анализа спортивного развития нашей команды, особенно учитывая результаты текущего года, и с учётом опыта второй половины предыдущего сезона, мы решили освободить его от обязанностей.

Я очень благодарен Юлиану за то, что он сделал для клуба, и желаю ему всего наилучшего», — цитирует Салихамиджича пресс-служба клуба.

Новым главным тренером стал Томас Тухель. «Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице с 52 очками в активе.