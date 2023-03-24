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    Непомнящий: «Зенит» достать невозможно, за второе место приоритет у «Спартака»

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    Известный российский специалист Валерий Непомнящий ответил на вопрос о борьбе за призовые места в текущем сезоне чемпионата России.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Мне кажется, что "Зенит" — безоговорочный фаворит чемпионата России, достать его будет невозможно. Интриги в этом вопросе нет, а в споре за второе место приоритет у "Спартака", его шансы более высоки. Но соперники сейчас хорошо изучили сильные и слабые стороны команды и ему будет непросто. "Спартак" — команда настроения, и у нее наметился крен в сторону отечественных футболистов. Но несколько матчей подряд играть на своем высшем уровне у молодых футболистов не очень-то получается. А роль легионеров теперь не так высока. Мне кажется, что самое важное — то, как сам "Спартак" будет с собой бороться.

    За медали также будут соперничать "Ростов", "Динамо" и ЦСКА. "Ростов" по стечению обстоятельств почти не теряет очки, но мне видится, что игра команды после перерыва немного разладилась. Я слежу за "Ростовом" и желаю, чтобы клуб совершил определенный прорыв. Команда интересна тем, что играет без легионеров и собрана из молодых футболистов. Кто-то взят в аренду, но тем не менее удалось создать боеспособный коллектив. Я связываю это с работой Карпина и за это ему респект.

    Меня вдохновила последняя игра ЦСКА с "Зенитом" (1:0), но у команды есть проблемы в обороне. И если долго не будет играть Дивеев, то у ЦСКА могут возникнуть сложности. Но ЦСКА включается в гонку за медали. Возможно, и "Динамо" найдет ту свою игру, которую мы от него ждем. А больше, пожалуй, назвать никого и нельзя. Было ощущение, что должен проявить себя "Краснодар", но пока я этого особенно не вижу», — цитирует Непомнящего РИА Новости.

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