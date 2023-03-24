Стало известно, почему «Бавария» уволила Нагельсманна

Немецкие СМИ рассказали о причинах увольненияс поста главного тренера «Баварии».

По информации известного журналиста Флориана Плеттенберга, руководство мюнхенского клуба недовольно отсутствием развития игроков под руководством Нагельсманна.

Кроме того, в «Баварии» разочарованы игрой и результатами команды в текущем чемпионате Германии. Рекордмайстер занимает второе место после 25 туров, отставая от дортмундской «Боруссии» на одно очко.

«Бавария» пока не подтвердила информацию об увольнении Нагельсманна, но, по данным известного инсайдера Фабрицио Романо, решение уже принято. В ближайшие дни 35-летнего специалиста заменит Томас Тухель. Ожидается, что экс-тренер «ПСЖ» и «Челси» приступит к работе в «Баварии» со следующего понедельника.

Напомним, «Бавария» выиграла у «ПСЖ» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира действующий чемпион Германии встретится с «Манчестер Сити».