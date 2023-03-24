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    • СМИ: «Бавария» уволила Нагельсмана и назначила Тухеля
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    Стало известно, почему «Бавария» уволила Нагельсманна

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    Немецкие СМИ рассказали о причинах увольнения Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии».

    Юлиан Нагельсманн
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    Юлиан Нагельсманн

    По информации известного журналиста Флориана Плеттенберга, руководство мюнхенского клуба недовольно отсутствием развития игроков под руководством Нагельсманна.

    Кроме того, в «Баварии» разочарованы игрой и результатами команды в текущем чемпионате Германии. Рекордмайстер занимает второе место после 25 туров, отставая от дортмундской «Боруссии» на одно очко.

    «Бавария» пока не подтвердила информацию об увольнении Нагельсманна, но, по данным известного инсайдера Фабрицио Романо, решение уже принято. В ближайшие дни 35-летнего специалиста заменит Томас Тухель. Ожидается, что экс-тренер «ПСЖ» и «Челси» приступит к работе в «Баварии» со следующего понедельника.

  • Источник: Нагельсман может возглавить «Тоттенхэм»
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    • Напомним, «Бавария» выиграла у «ПСЖ» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира действующий чемпион Германии встретится с «Манчестер Сити».

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