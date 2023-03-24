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    Мостовой о Карпине: За вами подтирают, вы деньги получаете, а вы обижаетесь

    Футбол Сборная России Футбол России
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал главного тренера национальной команды Валерия Карпина после товарищеского матча с Ираном (1:1).

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Что бы я сделал с игрой на месте Карпина? Лучше задать вопрос им, что делать. Они же решают, все знают.

    Есть тренерский штаб. Они же любят себя везде показывать. Языком мелют постоянно. Пускай они ответ и дают.

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    • Слова Карпина на брифинге? Не хотел бы комментировать, стал меньше это делать. Все же обижаются. Смешно становится. Взрослые люди же. Работаете, получаете деньги, за вами бегают, подтирают, а вы обижаетесь. Смешно. Тем более когда правду говоришь еще! Меня это удивляет.

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    • Я понимаю, если бы, как другие, в футбол не играл, те же несут чепуху разную. А тут всю жизнь прожил в футболе, поиграл везде на высочайшем уровне», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

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