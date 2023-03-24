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    Билялетдинов: Сборная России не показывает уровень на голову выше соперников

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал последние результаты национальной команды страны.

    Динияр Билялетдинов
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    Динияр Билялетдинов

    «Учитывая, что в каждом матче была ротация, нужно эти игры рассматривать в отдельности. Но определенная настороженность есть. Результата с не самыми сильными соперниками нет. Должны были рассчитывать на четыре победы. Сборная не показывает уровень на голову выше соперников, чего мы ожидали.

    Карпин? Надо все сегодняшние обстоятельства сопоставить. В сборной все не так просто делается. Должна быть сыгранность, мотивация у футболиестов, которые вызываются из разных клубов в сборную. Это все под общий знаменатель тяжело подвести. Какие‑то изменения должны быть. Мы все ждем результата как такового. Пока не получается. Но, думаю, что результаты придут», — приводит слова Билялетдинова «Спорт День за Днем».

    Напомним, вчера, 23 марта, сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).

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