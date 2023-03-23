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    Сан-Марино — Северная Ирландия: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.03.2023 в 22:45 начнется матч в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 Сан-Марино — Северная Ирландия

    Футбол Сборная Сан-Марино Сборная Северной Ирландии
    Сан-Марино и Северная Ирландия начнут матч в 22:45 в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024, 23.03.2023.

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    Последний матч между собой: Сан-Марино — Северная Ирландия 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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