начнут матч в 22:45 в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024, 23.03.2023.

Последний матч между собой: Сан-Марино — Северная Ирландия 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Марино» — «Северная Ирландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.77.

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