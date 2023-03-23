Дьяков: Многие игроки искусственно попали в сборную России

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова»поделился мнением о составе сборной

«Многие ребята искусственно попали в состав сборной России. Если бы были официальные матчи, то их бы не было.

Дивеев, Джикия, Миранчук, Головин — это лидеры сборной. Они давно в составе. Но в товарищеских матчах с Ираном и Ираком им можно будет найти замену.

Если бы сейчас был важен результат, то вызывали бы действительно сильнейших. Сейчас в сборной много молодых ребят, которые могли бы играть еще в молодежке.

Важно, чтобы пацаны получили опыт в игре за национальную сборную — главную команду страны. Как раз для того, чтобы в дальнейшем им было проще адаптироваться к задачам тренера.

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Естественно, всегда приятно побеждать. Выиграют — молодцы. Но если проиграют, то никто не будет строго судить», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.