ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира
    Все новости спорта

    Ван Перси оценил игру защитника «Ман Юнайтед» Маласии

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Экс-футболист сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси высказался об игре защитника команды Тирелле Маласии.

    Тирелле Маласия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тирелле Маласия

    «Я действительно верю, что в каждое окно необходимо привлекать пару подходящих игроков, и Тирелл Маласия — один из них. Он не был по-настоящему хорошо известен до того, как пришёл.

    Я играл с ним в "Фейеноорде", поэтому знал, насколько он был хорош и остается таким до сих пор, доказывает это в каждой игре.

    Он из моего города и из моего клуба. Он даёт надежду многим молодым парням. Сейчас он играет на самом высоком уровне и соревнуется с лучшими. Маласия даёт надежду молодежи в Нидерландах.

    Он показывает, что если ты играешь хорошо, есть вероятность, что ты сможешь зайти действительно так далеко, что в конечном итоге будешь играть за такую команду, как "Манчестер Юнайтед", и я просто горжусь им.

    Надеюсь, что он продолжит развиваться и совершенствоваться, останется голодным, чтобы становиться лучше с каждым днём», — приводит слова ван Перси официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне Маласия сыграл 15 матчей за «красных дьяволов» в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • С полуфинальной серией СКА покончит уже в среду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Оппоненты привычно распишут мировую
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Россиян ждет тяжелое испытание в Тегеране
  • Иран — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.15
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Иран — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Португалия — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аргентина — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры