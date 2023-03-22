Ван Перси оценил игру защитника «Ман Юнайтед» Маласии

Экс-футболист сборной Нидерландов ивысказался об игре защитника команды Тирелле Маласии.

«Я действительно верю, что в каждое окно необходимо привлекать пару подходящих игроков, и Тирелл Маласия — один из них. Он не был по-настоящему хорошо известен до того, как пришёл.

Я играл с ним в "Фейеноорде", поэтому знал, насколько он был хорош и остается таким до сих пор, доказывает это в каждой игре.

Он из моего города и из моего клуба. Он даёт надежду многим молодым парням. Сейчас он играет на самом высоком уровне и соревнуется с лучшими. Маласия даёт надежду молодежи в Нидерландах.

Он показывает, что если ты играешь хорошо, есть вероятность, что ты сможешь зайти действительно так далеко, что в конечном итоге будешь играть за такую команду, как "Манчестер Юнайтед", и я просто горжусь им.

Надеюсь, что он продолжит развиваться и совершенствоваться, останется голодным, чтобы становиться лучше с каждым днём», — приводит слова ван Перси официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Маласия сыграл 15 матчей за «красных дьяволов» в АПЛ, в которых не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.