«ПСЖ» планирует летом подписать игрока «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити»стал приоритетным вариантом «ПСЖ» на подписание этим летом, сообщает Relevo.

По информации источника, 28-летний португальский футболист готов после окончания этого сезона покинуть манчестерский клуб, так как Силва хочет получить новый вызов в своей карьере.

«Горожане» могут отпустить полузащитника, но только за 90 миллионов евро. Стоит отметить, что подписать португальца также очень хотела бы «Барселона».

В этом сезоне в составе «Манчестер Сити» Силва сыграл 36 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.