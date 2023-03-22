«ПСЖ» планирует летом подписать игрока «Ман Сити»

Бернарду Силва Фото: globallookpress.com
По информации источника, 28-летний португальский футболист готов после окончания этого сезона покинуть манчестерский клуб, так как Силва хочет получить новый вызов в своей карьере.
«Горожане» могут отпустить полузащитника, но только за 90 миллионов евро. Стоит отметить, что подписать португальца также очень хотела бы «Барселона».
В этом сезоне в составе «Манчестер Сити» Силва сыграл 36 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.