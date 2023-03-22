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    «ПСЖ» планирует летом подписать игрока «Ман Сити»

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва стал приоритетным вариантом «ПСЖ» на подписание этим летом, сообщает Relevo.

    Бернарду Силва
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    Бернарду Силва

    По информации источника, 28-летний португальский футболист готов после окончания этого сезона покинуть манчестерский клуб, так как Силва хочет получить новый вызов в своей карьере.

    «Горожане» могут отпустить полузащитника, но только за 90 миллионов евро. Стоит отметить, что подписать португальца также очень хотела бы «Барселона».

    В этом сезоне в составе «Манчестер Сити» Силва сыграл 36 матчей, в которых забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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