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    Голкипер «Ростова» Песьяков: С каждой игрой мы все больше прибавляем

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    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков оценил игру команды во второй части сезона российской Премьер-лиги.

    Сергей Песьяков
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    Сергей Песьяков

    «Мне кажется, с каждой игрой мы всё больше прибавляем. Но это зависит от качества полей. Все знают, что мы стараемся играть через короткий и средний пас. И качество нашей игры часто страдало из-за состояния газона.

    Были вынуждены играть в несвойственной для себя манере. Отсюда такой негативный результат в некоторых матчах.

    Вот в Нижнем Новгороде поле было более-менее нормальным, и результат налицо — заслуженная победа», — приводят слова Песьякова «Известия».

    «Ростов» располагается на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 41-м баллом в активе. Первое место занимает «Зенит» (48).

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