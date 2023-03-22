Голкипер «Ростова» Песьяков: С каждой игрой мы все больше прибавляем

Вратарьоценил игру команды во второй части сезона российской Премьер-лиги.

«Мне кажется, с каждой игрой мы всё больше прибавляем. Но это зависит от качества полей. Все знают, что мы стараемся играть через короткий и средний пас. И качество нашей игры часто страдало из-за состояния газона.

Были вынуждены играть в несвойственной для себя манере. Отсюда такой негативный результат в некоторых матчах.

Вот в Нижнем Новгороде поле было более-менее нормальным, и результат налицо — заслуженная победа», — приводят слова Песьякова «Известия».

«Ростов» располагается на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 41-м баллом в активе. Первое место занимает «Зенит» (48).