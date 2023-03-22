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    Норманн: Когда «Ман Сити» контролирует мяч, глаза разбегаются по сторонам

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    Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн поделился воспоминаниями об игре против «Манчестер Сити».

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    В прошлом сезоне Норманн выступал в английской Премьер-лиге за «Норвич».

    «Без шансов! Когда "горожане" контролируют мяч, твои глаза разбегаются по сторонам, ты вертишь головой во все стороны — но все бессмысленно.

    Мы старались перекрыть им пространство, но куда там. И нельзя сказать, против кого ты играл, потому что они все постоянно менялись местами. И они были везде.

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    • И, конечно, "Челси", которому мы проиграли на "Стэмфорд Бридж" — 0:7. Понимаю, что вам это будет забавно слышать, но я провел против "синих" хороший матч и совершенно убежден в этом. Но — 0:7.

    Тренер в раздевалке не мог найти слов. Мы тоже были ошеломлены. Атмосферу в раздевалке после того матча точно нельзя назвать хорошей», — приводит слова норвежца «Спорт-Экспресс».

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